 

Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России

22.04.2021, 2:02, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».

«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран – членов: где, сколько, что делают», – написала она в среду на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне Боррель поддержал высылку российских дипломатов из Чехии, призвал Россию «воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе» и предупредил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости».

В среду фракции Европарламента призвали страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении РФ в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Перед этим новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от РФ выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В Кремле указали, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».



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