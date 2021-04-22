NTD – чтобы пережить пандемию — самый роскошный отель Амстердама готовит фастфуд навынос

Ресторан роскошного отеля Waldorf Astoria в Амстердаме теперь готовит гамбургеры, которые развозят клиентам при помощи службы доставки Uber Eats. Из-за пандемии отели в Нидерландах уже долгое время закрыты. А их рестораны вынуждены готовить еду навынос, чтобы как-то пережить сложный период — хотя раньше шеф-повар Waldorf Astoria, получивший две звезды Мишлен, никогда не думал про фастфуд, передаёт NTD.

На кухне отеля Waldorf Astoria в Амстердаме никогда не предполагали, что здесь будут готовить гамбургеры для доставки клиентам. Этот отель считают одним из самых роскошных в Нидерландах, номера стоят от 700 долларов за ночь. А шеф-повар, работающий на кухне, удостоен двух звёзд Мишлен.

И всё же он начал готовить фастфуд. Причиной, конечно, стала пандемия. Поскольку отели в стране закрыты — их рестораны вынуждены готовить еду навынос. В Astoria решили, что будут делать гамбургеры по 20 евро за штуку.

РОБЕРТО ПЕЙЕР, менеджер отеля: Поскольку наш отель — самый роскошный в стране, я немного скептически отнёсся к идее. Но команда меня переубедила. Я им заявил только одно: «Если мы будем это делать, то это должно быть чем-то уникальным и поразительным». Потом пришла идея с коробкой, мне очень понравилось.

Если точнее, один гамбургер стоит 19,5 евро плюс доставка через Uber Eats. В него входят 240-граммовая котлета из голштино-фризской говядины, беркширский бекон, французская булочка и выдержанный голландский сыр.

Пользователи Uber Eats присудили этом блюду 4,8 звёзды из 5 возможных. На разработку «идеального бургера» потратили много сил. Нужно было всё проверить — особенно учитывая, что до пандемии в ресторане отеля не готовили фастфуд.

СИДНИ ШУТЕ, шеф-повар в отеле: Мы провели много тестовых доставок, чтобы понять, сколько минут занимает дорога от кухни до клиентов, которые будут есть бургеры. Для меня самое главное то, чтобы это были лучшие гамбургеры, которые можно купить здесь, в Амстердаме.

В Нидерландах в ближайшие дни планировали начать ослабление карантинных мер. Однако позже решили, что это слишком поспешные планы, и отодвинули их на 28 апреля. Между тем, перед отелем Waldorf Astoria теперь стоит дилемма: оставлять ли гамбургер за 20 евро в меню после того, как карантин закончится?

Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.