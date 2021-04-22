 

NBC – «историческое» решение суда по убийству Флойда в США встретили с радостью и облегчением

22.04.2021, 1:52, Новости дня
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Суд присяжных в США признал полицейского Дерека Шовина, задержавшего афроамериканца Джорджа Флойда, виновным по всем трём пунктам обвинения. Люди в Миннеаполисе, где произошло преступление, и в других частях страны вышли на улицы, чтобы отпраздновать этот «исторический» вердикт, передаёт NBC.

В Миннеаполисе и далеко за его пределами последовала незамедлительная реакция (на признание полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. — ИноТВ). За развитием событий следит корреспондент NBC Рон Аллен. Рон, что вы наблюдаете?

РОН АЛЛЕН, корреспондент NBC News: Лестер, мы находимся на площади Джорджа Флойда, в эпицентре всего происходящего. И здесь царит чувство облегчения. Люди вздыхают свободно. Настроение достаточно сдержанное, но собравшиеся довольны и, как вы сказали, всё ещё пытаются осознать то, что случилось.

Многие люди говорят, что так и должно было произойти. Они называют это (решение суда присяжных. — ИноТВ) историческим. Маленькая девочка, с которой я беседовал, заявила, что именно на такие перемены рассчитывает её поколение.

Мы наблюдаем похожие сцены по всей стране. Люди начинают собираться, выходят на улицу, чтобы отпраздновать то, что произошло. Разумеется, во многих регионах готовились к насилию. Здания баррикадировались, Национальная гвардия была отправлена в Вашингтон, Филадельфию и другие города.

Местный губернатор объявил режим чрезвычайного положения, и на дежурстве находится три тысячи бойцов Нацгвардии. Но к настоящему моменту кажется, что во всех этих мерах нет необходимости, потому что настроение здесь очень мирное, очень спокойное. И всё же никто особо не торжествует, потому что все понимают: впереди долгий путь.   

Люди довольны этой победой, тем, что справедливость для Джорджа Флойда, его семьи и, разумеется, местного сообщества восторжествовала. Но они понимают, что предстоит ещё многое сделать, чтобы объединить это сообщество, изменить работу полиции здесь и по всей стране. Но пока глубокий вздох облегчения и удовлетворения  история вершится, перемены начинаются, и у этого большого количества собравшихся очень хорошее настроение.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.



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