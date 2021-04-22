 

Euronews – полицейские во Франции возмущены смягчением приговоров за попытку сжечь их коллег

22.04.2021, 1:52, Новости дня
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Полицейские в разных городах Франции вышли на массовые акции протеста. Они недовольны слишком мягкими приговорами для злоумышленников, которые в 2016 году пытались заживо сжечь их коллег в служебном автомобиле в пригороде Парижа. Накануне апелляционный суд смягчил вердикты по этому делу, которые были вынесены ранее, передаёт Euronews.

Во Франции прошли массовые протесты полицейских, возмущённых слишком мягким, по их мнению, приговором злоумышленникам, которые в 2016 году пытались сжечь заживо стражей порядка, находившихся в служебной машине. Пятеро из них получили от 6 до 18 лет лишения свободы, 8 были оправданы.

Апелляционный суд вынес решение 18 апреля. Ранее в суде первой инстанции более длительные тюремные сроки получили 8 человек.

ФАБЬЕН ВАНХЕМЕРЛИНК, генсекретарь профсоюза «Национальный альянс полицейских»: Это безнаказанность в действии! Фактически сегодня головорезам посылается сигнал о том, что они могут творить что угодно. Больше нет понятия адекватного наказания. 

ЖЕРОМ ЖИМЕЛЕЗ, представитель полиции региона Иль-де-Франс: Важно отметить, что по этому делу были вынесены приговоры до 25 лет лишения свободы! А сегодня был вынесен менее суровый приговор, чем на первом слушании. Это самое серьёзное уголовное преступление, совершённое за последние десятилетия: речь идет о покушении на убийство полицейских в форме, которых пытались сжечь заживо! 

По призыву профсоюзов стражи поряжка устроили митинг перед зданием суда в Париже. 

8 октября 2016 года 13 молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года посреди бела дня напали на две полицейские машины в парижском пригороде Вири Шатийон. Они заблокировали двери автомобилей велосипедными замками, разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью. Пострадали четверо стражей порядка, в том числе 39-летняя женщина-полицейский, которая несколько недель провела в коме. 

Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года. 



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