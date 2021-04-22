 

Fox News – «защищал другого человека» — власти Колумбуса объяснили, почему полицейский застрелил девушку-подростка

22.04.2021, 1:52, Новости дня
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Власти Колумбуса, штат Огайо, опубликовали кадры с нательной камеры полицейского, застрелившего темнокожую девушку-подростка, передаёт Fox News. По имеющейся информации, сотрудник полиции выстрел в неё, когда та попыталась на его глазах зарезать другую девушку.

Срочная новость. В городе Колумбус, штат Огайо, опубликовали запись нательной камеры, запечатлевшей, как во вторник вечером была застрелена девушка-подросток. Согласно сообщениям газет, полицейские таким образом отреагировали на попытку девушки зарезать другого человека.

Позвонивший в 911 сообщил о женщине, которая пытается их зарезать. Девушку отвезли в больницу, где была зафиксирована её смерть.

Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер, как сообщается, заявил, что полицейский предпринял этот шаг для защиты другой девушки на фоне возникшей опасности для местных жителей. Он совсем недавно пообщался с нами.

ЭНДРЮ ГИНТЕР, мэр Колумбуса: Я прошу всех молиться о мире. И если есть люди, имеющие информацию о том, что сегодня произошло, поделитесь ею.

Мы продолжим следить за ситуацией в Колумбусе.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.



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