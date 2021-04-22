 

“Праздник был в отеле, гости сдали тесты на COVID-19”. Жена Тищенко рассказала о вечеринке во время локдауна в Киеве

22.04.2021, 1:50, Новости дня
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“Мой день рождения был закрытым. Собрались только близкие, узкий круг, чуть более 20 человек. Проходил в номерах отеля, не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя. Каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19. Я вам скажу, что уже 99% из них – с антителами”, – заявила она.

Барановская отметила, что не болела COVID-19 и сдает тесты дважды в неделю “в целях безопасности”, так как контактирует с людьми на работе.

Скриншот: allabonya / Instagram

“Касательно законности: адвокаты и юристы давно дали ответ на ваш вопрос и разложили все по полочкам”, – заявила она.

Барановская добавила, что все свои расходы декларирует, а ее личная жизнь “закрыта”.

Скриншот: allabonya / Instagram
Контекст:18 апреля прошла вечеринка в киевской гостинице Fairmont, которую Тищенко устроил, невзирая на локдаун, в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.
Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 20 апреля сказал, что фракция ждет от Тищенко объяснений, так как “пока не может с ним полноценно прокоммуницировать”. Сам Тищенко признал, что поступок был “несколько вызывающим”. Однако “самого факта нарушения нет”, считает он.
В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.
С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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