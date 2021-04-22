 

Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО – президент Нийнисте

22.04.2021, 1:50, Новости дня
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Нийнисте спросили, является ли сейчас более важным для Финляндии сотрудничество в области политики безопасности с Европейским Союзом или Хельсинки нужно предпринять более решительные шаги в направлении членства в НАТО.

Нийнисте напомнил, что Евросоюз развивает в области безопасности как внутреннее сотрудничество, так и сотрудничество с Альянсом. Глава страны отметил, что за время работы разных правительств, “сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО”.

В то же время, по его мнению, самое главное, что можно сделать для безопасности – “стараться не допускать крупномасштабных конфликтов”.

Контекст:В настоящее время в состав НАТО входят 30 стран, говорится на сайте Альянса. В 1949 году Североатлантический союз образовали 12 государств-учредителей: Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, США и Франция. Другими государствами-членами являются: Греция и Турция (1952), Германия (1955), Испания (1982), Венгрия, Польша и Чешская Республика, (1999), Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония (2004), Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017) и Северная Македония (2020).
Положение о расширении НАТО содержится в статье 10 Североатлантического договора. Любое решение о приглашении какой-либо страны присоединиться к Альянсу принимается Североатлантическим советом – главным политическим руководящим органом – на основе консенсуса среди всех государств-членов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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