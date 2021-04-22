 

Володин: ГД в весеннюю сессию начнет принимать законы во исполнение послания президента

22.04.2021, 1:46, Разное
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В четверг, 22 апреля, для этого соберется внеочередной Совет Госдумы, отметил спикер. Также в ближайшее время начнутся консультации с правительством, сообщил Володин.

Поскольку времени для работы над законами остается немного, депутаты скорректируют свой график, сказал спикер.

“Отпуска в сторону, каникулы в сторону, соответственно, работа в регионах должна быть совмещена с работой над законопроектами. Не откладывая, в течение весенней сессии будем принимать законы, чтобы они начали реализовываться с июля, с 1 сентября», – заявил председатель ГД.

Главной темой послания президента стала семья и дети. Володин напомнил, что из-за пандемии одни граждане потеряли работу, у других уменьшился доход. Решения главы государства направлены на поддержку семей, а особое внимание уделено тем, кому сейчас сложно, добавил Володин.

Спикер отметил, что решение о поддержке женщин на ранней стадии беременности принято впервые. Также Володин указал на беспрецедентные меры поддержки регионов, озвученные президентом. Это даст возможность эффективно развивать страну, уверен председатель Госдумы.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В зале присутствовали главы обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов, волонтеры и общественные деятели.

Основную часть послания глава государства посвятил внутренней повестке. Путин рассказал о новых выплатах семьям, озвучил меры по поддержке регионов, реализации инфраструктурных проектов и затронул другие ключевые вопросы.



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