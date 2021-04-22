 

Российский ресейл-маркетплейс Luxxy купил themarket и магазин WantHerDress

22.04.2021, 1:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Luxxy планирует расширить свою деятельность за границей России и сотрудничать с известными мировыми брендами. После приобретения themarket продолжит работать самостоятельно. Товары магазина WantHerDress будут представлены на сайте Luxxy.

Михаил Постников, который является одним из сооснователей themarket, войдет в состав директоров. Другие владельцы платформы Тимур Каландаров, Александр Федотов, Николай Новиков покинули бизнес. Управляющим партнером стала основатель WantHerDress Екатерина Бушуева. Она будет работать над внешними коммуникациями Luxxy.

WantHerDress – это проект по продаже вещей российских знаменитостей и профессионалов модной индустрии. Ранее он открыл шоурум в Басманном районе Москвы (Старая Басманная улица, 18, строение 3). В коммиссионном магазине можно приобрести повседневные наряды знаменитостей: например, Юлианны Карауловой, Ляйсан Утяшевой, Павла Воли, Натальи Догадиной, Евгении Линович, Тани Геворкян и Авроры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / Путин “заморозил” накопительную часть пенсии до конца 2023 года

22.07 / Ковальчук готовит дочь к важному этапу в жизни

01.02 / В законодательство предложили ввести понятие “семья-иноагент”

29.10 / Леденящие души: любопытные факты о популярной контрастной процедуре

23.03 / Диетолог назвала продукты, повышающие настроение

01.02 / Мнение: Надо играть на разных шахматных полях

12.04 / Что произошло за день 11 апреля

27.09 / Александр Олешко вспомнил последнюю встречу с покойным Михаилом Борисовым

14.02 / Мнение: Об импичменте Трампа

14.03 / Мнение: Украина намерена преодолеть систему, где господствует олигархи.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика