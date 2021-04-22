 

Глава штаба Навального в Петербурге координировал протестующих под видом журналиста «Дождя»

22.04.2021, 1:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге задержан в момент, когда он по мобильной связи руководил маршрутом несанкционированной акции, сообщил источник в ГУМВД Санкт-Петербурга.

«Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете «Пресса» предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, у полиции есть документальные подтверждения того, что в момент задержания Кабаков, используя средства мобильной связи, руководил маршрутами движения протестующих.

Во вторник на несогласованную акцию в поддержку Навального в центре Москвы вышли около пяти тысяч человек, следует из данных проекта Mob Counter. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек.  

В некоторых городах на Дальнем Востоке прошли малочисленные несанкционированные акции в поддержку Навального. Так, в Магадане собралось не более 40 человек, в Южно-Сахалинске – порядка 80, в Петропавловске-Камчатском СМИ насчитали не более 30-40 человек, а в Хабаровске максимум 120. В Чите за Навального вышли три человека, хотя на посвященном митингу сайте было зарегистрировано три тысячи желающих. А в Благовещенске на акцию не пришел никто, хотя на сайте выйти на митинг планировали больше тысячи человек.

Накануне МВД РФ призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Сторонники Трампа предлагали надеть наручники на членов Конгресса США

03.12 / ООН исключила марихуану из списка тяжелых наркотиков

21.01 / Власти Москвы опровергли слухи о массовых проверках квартир

14.01 / Соцсеть Snapchat собралась навсегда заблокировать аккаунт Трампа

24.10 / Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки Туктамышевой

24.09 / Болгария выслала двух российских дипломатов

15.07 / Рада назначила местные выборы на Украине

06.07 / В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

15.01 / Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить

11.11 / Колыхаев манипулирует фактами, чтобы заполучить кресло мэра Херсона – блогер Шнайдер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика