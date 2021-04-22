 

МОК поддержал отказ клубов от проекта футбольной Суперлиги

22.04.2021, 1:06, Новости дня
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Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает отказ от создания футбольной Суперлиги и солидарен с болельщиками, выступающими против турнира, сообщил президент МОК Томас Бах.

«Мы обсуждали все это, говорили о ценностях спорта. В прошлом месяце в Брюсселе мы это обсуждали с Европейской комиссией и рады поддержке от нее. Сегодня с большой радостью узнали о том, какой отпор был от футбольных болельщиков, от разных политических лидеров по всему миру», – передает слова главы комитета ТАСС.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить о решении позднее. В среду Суперлига официально объявила о приостановке проекта.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.



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