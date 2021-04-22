 

МВД: В незаконных акциях в РФ приняли участие около 14 тыс. человек

22.04.2021, 1:06, Новости дня
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В несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в российских городах приняли участие порядка 14,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба МВД России.

«По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30», – сообщается на сайте МВД.

При этом на сайте организаторов несанкционированной акции всего было заявлено участие более 460 тыс. человек по всей России.  

Во вторник на несогласованную акцию в поддержку Навального в центре Москвы вышли около пяти тысяч человек, хотя на сайте организаторов о планах пойти на акцию заявляло более 115 тыс. человек. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек.

Накануне МВД РФ призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.



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