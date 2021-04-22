Москалькова: серьезных рисков для здоровья Навального нет

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Навального посетили врачи, серьезных рисков для его здоровья нет. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, медики посетили политика накануне, 20 апреля. Москалькова отметила, что это были четыре врача из гражданских медучреждений. Она подчеркнула, что Навальному предоставляют всю необходимую терапию, которую ему назначили врачи.

Как уточнила омбудсмен, письменное заключение о состоянии Навального она запросила в прокуратуре, пока она получила информацию о ситуации с политиком в устной форме.

Кардиолог Ярослав Ашихмин, который вчера вместе с несколькими коллегами приезжал к ИК-3 во Владимирской области, в больнице которой находится Навальный, сказал «Новой газете», что слышал об этом, но ничего не знает. Никаких заключений личные врачи Навального не видели, отметил Ашихмин. Их вчера, как и когда они приезжали ранее, к Навальному не пустили.

Глава ЦИК Элла Памфилова после Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию выразила надежду, что медицина будет выведена из ведения ФСИН и что Навальный получит всю положенную медпомощь. О переводе медицинской сферы в ведение Минздрава накануне просили в своем обращении благотворители.

Оппозиционер объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — он жаловался на сильные боли в спине и правой ноге. В колонии, по словам самого Навального, врач давала ему две таблетки «ибупрофена» в день и не говорила, какой у него диагноз. По словам личных врачей, которые ознакомились с результатами анализов политика, его здоровье в критическом состоянии.

—