 

Euronews – после протеста УЕФА и болельщиков проект Суперлиги начал чахнуть на корню

22.04.2021, 1:00, Новости дня
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Похоже, что футбольная Суперлига исчезает, не успев появиться — многие клубы, сначала поддержавшие этот проект, уже заявили о выходе из него после массовых протестов болельщиков. Организаторы нового турнира сообщили, что пересмотрят формат Суперлиги. Но для многих футболистов угрозы УЕФА и ФИФА запретить им участие в чемпионатах мира и других международных соревнованиях уже перевесили любые возможные преимущества нового проекта, передаёт Euronews.

Футбольная Суперлига, похоже, умирает ещё до рождения: один за другим европейские топ-клубы, изначально поддержавшие проект, заявляют о выходе из него. Болельщики лондонского «Челси», накануне устроившие массовые акции протеста, с радостью восприняли демарш руководства «синих».

БОЛЕЛЬЩИК: Я болею за «Челси» 50 лет. И если команда вышла из Суперлиги сегодня, как говорят — то это лучшая новость, которую я когда-либо слышал. 

БОЛЕЛЬЩИК: Это острый и мощный момент. И надеюсь, это только начало выхода не только «Челси», но и всей остальной «большой шестёрки». 

Фактически «Челси» и «Манчестер Сити» возглавили выход из Суперлиги всех шести английских клубов. На фоне мощной негативной реакции в Великобритании на создание нового турнира, к ним присоединились «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Позднее о своём отказе заявил и итальянский «Интер». Столкнувшись с противодействием, организаторы нового турнира сообщили, что пересмотрят формат Суперлиги.

Однако инициативу перехватили противники проекта. Поддержал решение английских клубов и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сравнивший создание этого турнира с «картелем».

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Как может быть справедливой ситуация, при которой вы создаёте своего рода картель, не позволяющий клубам открыто конкурировать друг с другом, чисто играть друг с другом, со всей надеждой и волнением, которые вселяют эти матчи в болельщиков по всей стране? 

Президент УЕФА Александр Чеферин во вторник на экстренной пресс-конференции жёстко раскритиковал организаторов Суперлиги.

АЛЕКСАНДР ЧЕФЕРИН, президент УЕФА: Футбол будет оставаться открытым для всех и всегда. Никто не имеет права покупать футбол. Если у вас есть миллиарды, миллиарды и миллиарды — а вы хотите ещё больше взять у всей остальной Европы, вы ошибаетесь. Мы сделаем всё, что нужно, чтобы этого не допустить. И мы отстоим свою позицию. 

По данным британских СМИ, первым решение о выходе из Суперлиги принял владелец «Челси» Роман Абрамович, не пожелавший противостоять болельщикам и властям страны.

Недовольны были и менеджеры игроков — ведь УЕФА и ФИФА пригрозили им перекрыть возможность участия в чемпионатах мира и других международных соревнованиях. 

Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.

 



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