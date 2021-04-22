Полиция провела профилактическую беседу с тремя группами мужчин, задержанных под Харьковом, и отпустила их

Три группы людей следовали в Харьковскую область автобусами со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. В одном автобусе было 16 мужчин, во втором – 18, в третьем – 19.

“Всех граждан, которые находились в трех автобусах, правоохранители доставили в территориальные подразделения полиции для дальнейшей проверки, установления личностей и цели прибытия в регион. Полицейские выяснили, что 19 мужчин в возрасте от 21 до 50 лет являются жителями города Днепра. Во время проверки второй группы молодых людей в возрасте от 23 до 47 лет выяснилось, что все они прибыли из Полтавы и Полтавской области. Во время их личного досмотра полицейские изъяли у 38-летнего полтавчанина предмет, похожий на телескопическую палку, и нож с надписью “Гербер”, – говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

“Третья группа лиц в возрасте от 20 до 58 лет направлялась из Луганской области. Ее участники – жители Лисичанска и Северодонецка. У всех граждан при осмотре запрещенных к обороту предметов и вещей не обнаружено. Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены”, – сообщили в полиции.

Контекст:Советник управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула 21 апреля заявлял, что СБУ 20 апреля задержала в Харьковской области несколько групп титушек, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Харькове и создать “картинку” для российских пропагандистских телеканалов.

По информации СБУ, они ехали в Харьков по заказу одной из пророссийских партий для проведения акций протеста. Целью титушек было провоцирование общественного недовольства и массовых противоправных действий во время сессии Харьковского городского совета, которая проходит сегодня.

14 апреля СБУ начала антитеррористические учения в Харьковской области. Они продлятся до конца мая и будут проходить по всей территории региона, внимание будет уделено приграничным районам.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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