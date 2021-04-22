 

В Польше со следующей недели ослабляют локдаун

22.04.2021, 0:58, Новости дня
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Недзельский отметил разнородность ситуации с распространением коронавируса в разных регионах Польши.

Согласно решению правительства, пять регионов: Шленское, Дольношленское, Великопольское Лодзинское и Опольское воеводства – останутся “регионами, где будут действовать прежние ограничения”, в остальных вводятся послабления.

В частности, с 26 апреля восстанавливается гибридное обучение в 1–3 классах школ. Также смогут работать салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны.

По словам Недзельского, на следующей неделе правительство представит более детальный план на весь май. Он, в частности, предусматривает деятельность общепита и гостиничного бизнеса. Будет сообщено и о правилах организации свадеб и других семейных мероприятий, подчеркнул глава минздрава Польши.

Недзельский сообщил, что правительство также обсуждает возможность отмены обязательного ношения маски на открытом воздухе, главный критерий – частота заражения коронавирусом в стране. После майских праздников, скорее всего, откроются учреждения культуры, добавил министр.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации правительства, за прошлые сутки в Польше подтвердили 13 926 новых случаев COVID-19 (более чем на 7 тыс. ниже показателей, которые были неделю назад), 740 пациентов умерли. Всего с начала пандемии в стране выявили более 2,71 млн случаев инфицирования коронавирусом.
В Польше действует карантин, объявленный в марте 2020 года. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено.
На фоне нового роста заболеваемости с 20 марта в Польше ввели общенациональный локдаун с закрытием магазинов в торговых центрах, объектов культуры, спорта и отдыха, переводом всех учеников на дистанционное обучение.
С 19 апреля в стране открылись только ясли, детские сады и открытые спортивные объекты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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