США и не предполагали, что один санкционный пакет сразу изменит поведение России – Псаки

“Наши санкции во многих случаях были введены в координации с нашими европейскими партнерами и союзниками, потому что мы твердо придерживаемся мнения мирового сообщества, что действия должны иметь последствия. Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-либо отдельный санкционный пакет немедленно изменит поведение, но он посылает четкий сигнал, что поведение неприемлемо и не может продолжаться”, – заявила Псаки.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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