 

Новый ФОК спортшколы “Самбо-70” откроется до конца 2021 года

22.04.2021, 0:54, Разное
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За последние 10 лет в столице в рамках реализации программы “Спорт Москвы” возвели порядка 140 объектов спортивной инфраструктуры. Только в 2021-м было введено в эксплуатацию пять таких зданий. До конца этого года планируется завершить строительство еще 20 спортивных объектов.

Так, совсем скоро откроется ФОК знаменитой спортивной школы “Самбо-70” на юго-западе Москвы. Комплекс станет первой специализированной школой спортивной гимнастики, которую построили после 2011 года. В здании будут проводить не только тренировки, но и соревнования.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья установили пандусы, тактильные указатели. В здании также есть лифт. На прилегающей к ФОК территории появится спортплощадка с безопасным резиновым покрытием. Здесь можно будет сыграть в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Строительство ФОК проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Ему сообщили, что здание готово на 93%. В настоящий момент специалисты выполняют пусконаладочные и отделочные работы, занимаются монтажом технологического оборудования.

“Самбо-70” является одной из крупнейших спортивных школ столицы, которые имеют полувековую историю. За все время существования она подготовила свыше 40 тысяч воспитанников. Некоторые стали олимпийскими чемпионами и призерами международных соревнований (например, Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова).

Большинство занятий в “Самбо-70” проводится бесплатно. Сейчас в спортивной школе на бюджетной основе занимаются почти 15 тысяч человек. Воспитанников обучают 280 тренеров, из них 34 – заслуженные тренеры России.



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