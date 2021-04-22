 

Представитель российских инструкторов в ЦАР потребовал Liberation удалить сфабрикованную статью о россиянах

22.04.2021, 0:54, Разное
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Об этом он сообщил в своих социальных сетях в ответ на публикацию французской газеты Liberation, в которой бездоказательно сообщается о нарушениях международного права россиянами. По словам Иванова, материал полностью состоит из притянутых фактов и выдумок.

«Если статья не будет удалена, то мы вынуждены будем защищать свою честь и достоинство в суде!» — заявил Иванов.

Он также опубликовал текст письма, направленного в адрес главного редактора издания Liberation. Иванов указал, что автор материала даже не попытался привести факты, на основании которых была сделана публикация. Иванов обратил внимание, что все заявления в статье сделаны анонимными источниками, из-за чего создается впечатление, что они были сфабрикованы.

«Было ли это сделано в попытке очернить работу инструкторов моей организации или чтобы дискредитировать сотрудничество между РФ и ЦАР – мне неизвестно, и останется на вашей совести», — пишет Иванов в письме.

Глава организации потребовал прекратить распространение заведомо ложной информации и удалить статью. В ином случае СОМБ намерен защищать свою честь в суде.

Иванов подчеркнул, что российские инструкторы находятся в ЦАР по согласованию с ООН, они занимаются обучением правительственной армии и не принимают участия в боевых действиях на территории страны.



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