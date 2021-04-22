Глава центра «Сириус»: Авторы учебников истории должны нести персональную ответственность

Российские учебники истории должны соответствовать утвержденному Историко-культурному стандарту, сказала газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по науке и образованию, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, комментируя слова Владимира Путина о том, что в некоторых учебниках истории не рассказано про Сталинградскую битву.

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию возмутился, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. Кроме того, он задался вопросом, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия.

«В центре «Сириус» экспертный совет играет ключевую роль в формировании образовательной программы и учебных материалов по математике, физике, химии, биологии, информатике. По аналогии нам надо возвращаться к персональной ответственности экспертов, которые разрабатывают учебники, проводят их экспертизу», – уверена Шмелева.

Она напоминает, что в 2013 году был принят историко-культурный стандарт, в котором согласована позиция всех ведущих российских историков. На его основе должны быть подготовлены все новые учебники истории, а действующие – приведены в соответствии с ним. В конечном счете, за это отвечает экспертное сообщество и Минпросвещения.

«Необходимо изменить подход как к формированию учебной программы и к подготовке этих материалов, – продолжает член президентского Совета. – Российское историческое общество, Ассоциация учителей истории – организации, которые вместе с Минпросвещения РФ отвечают за соответствие всех существующих учебников истории утвержденному президентом Историко-культурному стандарту. Других учебников в наших школах просто не может быть».