Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране

Крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

«Это даже не провал, это просто какое-то очередное мошенничество. Судя по всему, руководитель «штабов Навального» Леонид Волков своим кураторам пообещал невероятную по размаху, всероссийскую протестную акцию с полумиллионной явкой. Но на деле мы видим, что в совокупности по всей стране на улицы вышли считанные тысячи. В каком-то городе – сотня, где-то меньше, где-то – даже больше тысячи. Это несмотря на то, что на подготовку митингов были потрачены большие средства, она отрабатывалась в блогосфере пропагандистскими методами», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Изначально Волков и его единомышленники планировали акцию на теплое время года, ближе к концу мая и в июне, когда молодежь так и так любит гулять по вечерам на улице. Однако иностранные фонды, аффилированные с западными спецслужбами, решили, что было бы красиво пораньше устроить яркую манифестацию оппозиции, – полагает Мартынов. – Дело в том, что Запад начиная с марта «разогревает» ситуацию вокруг России. «Разогрев» начался противоречивыми заявлениями американского президента Байдена и усилился на днях дипломатическим скандалом вокруг Чехии, а также включением виртуального военного сценария на Украине».

«Вот на этом фоне кураторы живущего в Литве Леонида Волкова, видимо, и приняли решение «поддавить изнутри». Они поверили Волкову, пообещавшему им в день оглашения послания президента РФ вывести на улицы российских городов до 500 тысяч экзальтированных молодых людей и запустить тем самым маховик «оранжевой революции». Но мы сегодня в очередной раз стали свидетелями тому, что западные кураторы выдают желаемое за действительное», – сказал Мартынов.

«Не знаю, как теперь Волков будет оправдываться перед своими кураторами за расходы, – иронизирует политолог. – И даже не знаю, как относиться лично к Волкову. Ведь его обещания сработали как ложная цель и в итоге усилия наших оппонентов пошли прахом».

По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.

Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.