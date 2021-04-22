 

Мнение: О потерянном шансе Навального

22.04.2021, 0:18, Разное
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Минувшая среда, 21 апреля, священный День Послания Президента России сторонниками политика и зека Алексея navalny Навального изначально подавался как решающее событие в его судьбе. Как драматическая кульминация «финальной битвы между добром и нейтралитетом», ставкой в которой была жизнь самого на сегодня известного политзаключённого России.

И вот день пришёл. И день ушёл. И что?

Нет, это не очередное «на митинг Навального опять никто не пришёл». Как раз пришли – возможно, пара-тройка десятков человек по всей России. Меньше, чем в январе, но для картинки хватит.

Однако…

Начштаба Навального Леонид Волков грозился собрать 500 тыс. человек по стране. Его слитая база оказалась выше полумиллиона, хотя в этот момент он говорил о 440 тыс. Но вот что вышло по факту.

Прямой эфир Леонида Волкова о протестных акциях смотрели 50-60 тысяч человек. База протестов по Москве – 100 тысяч человек а вышло с натяжкой от 5 до 10 тысяч. Столько же в Питере. И по всей России в сумме ещё около 10 тыс. и это верхняя реалистичная оценка.

Итого: из обещанных 500 тыс. в столице вышло 5-10%, в Питере 10-12%, по России в среднем 4%. Повторюсь, от якобы активных сторонников, число которых в 146-миллионной стране и так не миллион.

И дело, в общем, даже не в том, что самый важный митинг в истории России де-факто провален.

вот эти несколько десятков тысяч активистов, вероятно, и есть на сегодняшний день весь боевой электорат Алексея Навального. Даже в самых «тепличных» – если #власть пойдёт на такие – условиях общероссийских выборов набрать больше 3-5% не выйдет.

Похоже, судьба Алексея Навального и в политическом, и в личном плане теперь печальна?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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