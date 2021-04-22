Из обломков и огарков

Как в Томске местные жители восстанавливают старинные здания.

В различных туристических буклетах и гидах по Томску часто написано, что визитной карточкой города является старинная деревянная архитектура конца XIX века, которая фактически превратила маленький сибирский город в музей под открытым небом. Гуляя по улицам Томска, действительно можно встретить исторические дома-памятники, переживание революцию, Великую Отечественную войну, развал СССР, только выглядят они совсем непрезентабельно — это заброшенные, с выбитыми стеклами, иногда расписанные «лозунгами» местной молодежи, гниющие от дождя или снега здания.

Сохранить нельзя разрушить

О восстановлении деревянного зодчества местные власти задумались еще в 1980-х годах. Тогда были созданы реставрационные мастерские «Томскреставрация» и проектный институт «СибСпецПроектРеставрация», которые за государственные деньги восстанавливали исторические дома-памятники. Спустя 10 лет, в лихолетье 90-х, финансирование прекратилось, и про «визитную карточку города» как-то позабыли. А в 2000-е годы и вовсе начали сносить некоторые объекты, чтобы на месте ветхих домов построить новые, современные здания.

Через какое-то время про деревянное зодчество вновь вспомнили,

областная администрация даже выделяла несколько лет деньги из регионального бюджета на восстановление исторических домов, но по традиции средства в казне закончились.

Зато появился документ, в который вошли объекты, подлежащие сохранению, именуемый списком 701, — именно столько домов вошли в этот перечень. Он предполагает сохранение не только отдельных объектов, но и целые улицы и кварталы — фоновую застройку, которая формирует исторический облик улиц.

По словам председателя городского комитета по сохранению исторического наследия Никиты Кирсанова, 189 зданий из этого перечня являются объектами культурного наследия, еще 512 считаются фоновой застройкой. При этом только в 80 домах до сих пор живут люди, остальные здания заброшены.

Фото: ТВ2

«Дом за рубль»

Чтобы хоть как-то сохранить в Томске то, что осталось после массовой застройки в нулевых, и при этом не потратить ни копейки из бюджета города, мэрия с 2016 года запустила программу «Дом за рубль», по которой инвестор должен за свой счет полностью восстановить деревянный дом. Зато после этого он как арендатор может распоряжаться зданием 49 лет, платя за него символический один рубль в год и еще 500 рублей — за аренду земли.

Но не все так просто: по условиям программы отреставрированное здание снаружи должно выглядеть таким же, каким его когда-то и построили, и даже часть «старинных» бревен, которые еще не прогнили и не рассыпались в труху, необходимо сохранить.

Двухсотлетняя история

Евгений Калугин. Фото: Лев Мучник / ТВ2

Томский бизнесмен Евгений Калугин первый восстановил «Дом за рубль» и получил на него льготу. В 2017 году он взял в аренду двухэтажное, дважды горевшее здание 1893 года на улице Пушкина, 5, практически без крыши и с заколоченными окнами. Изначально там располагалась церковно-приходская школа, построенная на деньги местного купца Кухтерина, где также учились и его дети.

— Нам с отцом понравилось это здание, и мы решили его восстановить. Так как дом был сгоревший, восстанавливать пришлось практически с нуля, — рассказывает инвестор.

По его словам, чтобы выяснить, как выглядел дом в XIX веке, пришлось искать старинные фотографии, чертежи, технические планы. Некоторые отдельные элементы резьбы передал архитектор-любитель, который живет рядом с этим зданием. Также о прежнем облике дома рассказали его бывшие жильцы.

Например, один из углов дома, который находится напротив церкви, был острым.

— Нам рассказали, что так сделали, чтобы злые духи выходили из жилища. Настолько в РФ перемешано христианство и язычество, — отмечает бизнесмен.

В 2019 году Калугин решил отреставрировать еще один сгоревший старинный дом — на улице Октябрьской, 30. В XIX веке он был одноэтажным, но после смерти хозяина его дочь расширила первый этаж, достроила второй и мезонин. В советское время у здания появилась еще пристройка. И дом за столетие разросся со 100 до 300 квадратных метров.

Дом на Октябрьской, 30. Фото: ТВ2

— Дом на Октябрьской тоже построен напротив церкви, и, несмотря на это, на крыше был установлен солярный символ. То есть люди, жившие здесь раньше, были язычниками и поклонялись богу Солнца, — говорит Калугин.

О том, что здание украшал солярный символ, бизнесмен не знал, так как символ не сохранился. Об этом факте томичу рассказал один из бывших жильцов дома.

По словам Калугина, самое сложное при восстановлении старинных домов — это не реставрация наличников и другого деревянного декора (за них готовы взяться студенты-столяры профучилища), а строительство каркаса здания, который приходится возводить заново,

на него и «крепят» ветхие старинные бревна. Также трудности возникают с изготовлением металлических труб для водоотведения — они должны быть с резными узорами, такими же, как и в XIX веке. Мастер же, который готов взяться за эту работу, во всем городе один.

На эти два здания бизнесмен уже получил льготу по аренде. В одном из них находится офис его компании, а во втором — апартаменты. Сейчас инвестор восстанавливает еще два старинных дома и не планирует на этом останавливаться.

— Стоимость работ на одном здании составляют около 10–15 млн рублей, но я считаю, это отличный бизнес. Потому что если сегодня арендовать землю в центре города на 50 лет, то на эти деньги можно построить новое здание. А так мы после ремонта дома за символическую плату получаем здание в отличном месте, еще и городу помогаем, — комментирует Евгений Калугин.

Другой инвестор-бизнесмен, Александр Беликов, восстанавливает дом-чайную XIX века. Когда строительная бригада разбирала дом, в нем обнаружился каменный подвал, которого не было ни на одном плане. Выяснилось, что раньше там был ресторан «Заозерье», хозяева которого застроили всю улицу доходными домами.

Александр Беликов. Фото: Лев Мучник / ТВ2

Поскольку у Беликова своя фабрика по производству деревянных игрушек, то все наличники и элементы декора реставрировались там. Сначала сняли то, что сохранилось — наличники, деревянные цифры 1, 8 и 9 (1899 — год постройки дома, одна из цифр не сохранилась), а позже в мастерской по образу и подобию вырезали недостающие детали, которые потом пришлось еще «старить» специальным раствором, чтобы элементы не отличались друг от друга. После завершения работ Беликов вновь планирует открыть в этом доме чайную — «Дом для томичей», так он называет будущее заведение.

В прошлом году Беликов взял в аренду усадьбу с пристройкой — это памятник федерального значения, из-за особенностей декора известный как Дом с грифоном. Ранее в нем жил родственник украинской писательницы Леси Украинки (Косач) Павел Косач, который был сослан в Томск вместе с семьей из Петербурга. Также этот дом называли Польским, потому что его хозяин сдавал здание в аренду польскому обществу. А в 1899 году фасад здания реставрировал известный в РФ архитектор Константин Лыгин.

Фото: ТВ2

За пять лет проекта «Дом за рубль» в Томске в аренду забрали 35 старинных зданий, 5 из которых полностью готовы. Два года назад проектом стали интересоваться и власти из других регионов, в том числе из Татарстана, Нижнего-Новгорода, Самары и Тюмени.

Сейчас в Томске за счет бюджета четвертый год восстанавливают единственный дом-памятник федерального значения, построенный в 1900 году, на эти цели выделено около 48 млн рублей. Мэрия обещает, что в 2021 году все работы будут завершены.

Мария Масляева

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