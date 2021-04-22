Das Erste – Coca-Cola пытается исправить свой имидж загрязнителя планеты

Изделия из пластика ежегодно превращаются в 60 миллионов тонн мусора, пишет Das Erste. Большая часть этих отходов состоит из пластиковых бутылок Coca-Cola. Как отмечает издание, сейчас компания пытается исправить свой имидж, вкладываясь в технологии по переработке вторсырья. Проблема состоит в том, что такие технологии заметно дороже, чем производство новых бутылок.



Reuters

Каждый год 60 миллионов тонн всего мусора на планете составляют изделия из пластика, пишет Das Erste. Большую часть этих изделий составляют пластиковые бутылки.

Ответственность за массовое загрязнение мира пластиком несёт компания Coca-Cola, отмечает издание. Фирма ежегодно производит 88 миллиардов пластиковых бутылок. Сейчас в Coca-Cola начали действовать, чтобы исправить свой негативный имидж среди экологических организаций. К примеру, в нескольких штатах США компания начала использовать полностью перерабатываемые пластиковые бутылки, что поможет снизить производство пластика на 20% к 2030 году. Согласно данным Coca-Cola, на не столь объёмных рынках, таких как Нидерланды и Швеция, производство полностью перерабатываемых бутылок уже внедрено на 100%.

Что касается Германии, то на данный момент 90% всех пластиковых бутылок в стране поступают в переработку, причём лишь 30—40% из них вновь используются в качестве бутылок. Проблема состоит в том, что Coca-Cola и прочие производители напитков не имеют прямого доступа к сдаваемому на переработку материалу. Они вынуждены покупать вторичное сырьё на рынке; кроме того, переработка старых бутылок примерно на 50% дороже, чем производство новых. Одна тонна вторсырья сейчас стоит €500, что также превышает стоимость производства новых пластиковых бутылок.

Как отмечает Das Erste, отрасль производства напитков надеется на инновации. С помощью новых технологий эффективность переработки пластика возрастёт. К примеру, Coca-Cola сотрудничает с голландской фирмой Ioniqa Technologies, которая работает над способом разлагать пластик до мономеров и затем переделывать в новую продукцию. Ещё более революционно выглядит технология фирмы Enzym: с её помощью можно будет разложить пластиковую бутылку на составные части за несколько часов, после чего из получившихся молекул можно будет создавать новый пластик. Кроме того, в Coca-Cola активно рассматривают инновационную идею бумажных бутылок.