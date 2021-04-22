Guardian – Франция первой в Европе опробует цифровые сертификаты для туристов

Французы первыми из граждан Евросоюза смогут воспользоваться цифровыми туристическими сертификатами в мобильном приложении, где будет содержаться информация о вакцинах, тестах на COVID-19 и анализах на антитела, пишет The Guardian. Такая схема станет частью общеевропейской системы, которая, как надеется Брюссель, к лету позволит гражданам ЕС свободнее передвигаться по территории Европы.



Reuters

Франция стала первой страной ЕС, где проведут тестовый запуск цифрового туристического сертификата о коронавирусном статусе в рамках общеевропейской схемы, пишет The Guardian. Брюссель надеется, что такое решение к лету позволит людям более свободно передвигаться в пределах Евросоюза.

Как рассказывает издание, приложение TousAntiCovid, которое помогало отслеживать контакты с больными по всей стране, после обновления теперь позволяет хранить отрицательные результаты теста на COVID-19 в мобильных телефонах туристов. Начиная с этой недели, испытания новой схемы проходят на авиарейсах на Корсику и в заморские департаменты. В интервью Le Monde чиновники заявили, что пробный период с 29 апреля расширят на вакцинные сертификаты, а со временем эту систему станут использовать для таких массовых мероприятий, как концерты, фестивали и выставки-ярмарки, но не в барах и ресторанах.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ожидаемое внедрение «цифровых зелёных сертификатов» в ЕС запланировано к 21 июня. Эти сертификаты являются первоочередной задачей для южных стран — членов союза, чью экономику сокрушила пандемия. Отмечается, что в Европе специально отказались называть эту схему «вакцинными паспортами», чтобы избежать дискриминации в отношении людей, которые ещё не получили прививку. В Брюсселе пояснили, что хотя такая система облегчит путешествия, она не должна становиться необходимым условием для свободного передвижения. Сертификат даст путешественникам право не сидеть на карантине: у них на телефоне будут доказательства, что они прошли вакцинацию, недавно получили отрицательный результат теста или имеют антитела после болезни.

По информации британской газеты, начиная со вторника французы, которые сделают тест на коронавирус, будут получать смс или электронное письмо. Оно откроет доступ к официальному онлайн-документу, который они смогут загрузить и распечатать или хранить в приложении TousAntiCovid. Такая же схема будет работать для тех, кто со следующей недели будет проходить вакцинацию, а в середине мая полная база данных с прошлыми тестами и вакцинациями будет открыта для скачивания любому гражданину страны. Позднее добавят результаты тестов на антитела. При этом приложение создаст защищённый QR-код, который будет содержать данные об имени путешественника, дате и типе пройденных тестов или полученной вакцины, а также детали о враче и лаборатории. Всю эту информацию можно будет проверить в национальной базе данных.

Несколько других стран — членов Евросоюза разрабатывают похожие схемы — вызывает беспокойство то, как хорошо они будут взаимодействовать друг с другом, пишет The Guardian. Кроме того, ранее в этом месяце европейские надзорные органы предупредили, что такая система должна подчиняться законам по защите данных и иметь соответствующую юридическую базу в каждой стране — участнице ЕС.