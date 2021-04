Чехия поставила России ультиматум до 12.00 22 апреля. В ответ в МИД РФ заговорили о Кафке

“Я объявил сегодня послу России, что мы даем РФ время до 12.00 завтра, чтобы позволить всем нашим высланным дипломатам вернуться в посольство Чехии в Москве, – написал Кулганек. – Если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра днем я приму решение сократить штат посольства РФ в Праге, чтобы соответствовать нынешней ситуации в посольстве Чехии в Москве”.

По словам Кулганека, такая договоренность есть между ним, президентом Милошем Земаном и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала вызов чешского посла в российский МИД.

“Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку (писатель Франц Кафка, родился в Праге. – “ГОРДОН”) сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим”, – отметила Захарова в Facebook 21 апреля.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля тогдашний и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. В тот же день МИД Чехии возглавил Якуб Кулганек.

