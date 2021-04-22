 

Кортеж Никола Пашиняна забросали яйцами

22.04.2021, 0:02, Разное
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Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который двигался по дороге в сопровождении российских миротворцев, забросали яйцами в общине Шурнух Сюникской области Армении, передает Общественная служба новостей. Населенный пункт превратился в пограничный по итогам войны в Карабахе в 2020 году.

Протесты не позволили Николу Пашиняну попасть куда он хотел. Вместо города Каджаран он вернулся в Капан. Там тоже армянскому премьеру пришлось менять планы из-за того, что местные жители перекрыли дорогу к кладбищу. Добраться до могил погибших в карабахской войне он не смог.



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