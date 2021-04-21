ЕС поддержал высылку российских дипломатов из Чехии

Евросоюз назвал «диспропорциональной» реакцию РФ на высылку российских дипломатов из Чехии, пообещал поддержать все дальнейшие шаги Праги, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Евросоюз выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые ее властями до сих пор, и готов поддержать ее дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности. ЕС осуждает диспропорциональную реакцию и последующие угрозы Российской Федерации в адрес Чехии», – приводит ТАСС текст заявления Борреля.

По словам политика, «ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на обширных расследованиях, о том, что эти действия совершили офицеры российской военной разведки ГРУ».

«Евросоюз глубоко обеспокоен любым грубым нарушением международного права и суверенитета Чешской Республики, а также любыми подобными действиями, направленными против любого другого государства – члена ЕС. РФ должна воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе и противоречащих международным обязательствам России», – считает Боррель.

Он утверждает, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости».

Ранее фракции Европарламента призвали страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении РФ в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В среду новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от РФ выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В Кремле указали, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».