На несогласованной акции в Москве задержали подростка с саперной лопаткой

На несогласованной акции в Москве в среду был задержан 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату, мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, в ходе несогласованной акции в Москве массовых задержаний не было. По данным ОНК, задержаны 20 человек, практически всех отпустили, передает ТАСС.

Вместе с этим адвокат Вероника Полякова сообщила, что Мещанский суд Москвы назначил административный арест сроком на десять суток пресс-секретарю Алексея Навального – Кире Ярмыш за нарушение установленного порядка организации митинга, передает «Интерфакс».

По словам очевидцев, несогласованная акция в Москве завершилась, все улицы, где собирались участники акции, опустели, остались лишь небольшие разрозненные группы численностью до 30 человек, которые бродят по центру города. Пока на некоторых улицах Москвы еще остаются усиленные наряды полиции и Росгвардии, обстановка спокойная.

Тем временем в Петербурге несанкционированная акция также завершилась: участники, несколько часов бродившие по центру в разных направлениях, в конце концов пришли к площади у Театра юного зрителя и разошлись, передает РИА «Новости».

Согласно сводной статистике участников несогласованных акций, опубликованной на сайте МВД РФ, на несанкционированную акцию в Москве пришли около 6 тыс. человек, еще 4,5 тыс. участников пришли на акцию в Петербурге.

Напомним, по данным МВД России, в несанкционированных акциях в РФ приняли участие порядка 14,4 тыс. человек.