Русская труба

Удастся ли Кремлю сэкономить на идеологии.

— На идеологии мы не экономим! — говорили советские функционеры. И тратили на нее и ее публичную проекцию — пропаганду — огромные деньги и научные силы.

Именно тратили, а не инвестировали: кормили толпу, а прибыли не получали.

Вот и нынче слышны всхлипы об отсутствии в РФ официальной идеологии.

Дескать, нет ее — и нет ориентиров для жизни в условиях кризиса. А он нарастает. Что ни день — растут цены на сахар, обувь, бензин. Граждане в тревоге: почему? как жить? что будет? А ответа им внятного нет. Одни начальники обещают рост сдержать, другие заявляют: нет! Нельзя! Не то упадет производство.

Меж тем телик ищет новых «врагов» и обличает старых, а на границах все сильнее запах серы. Суда Каспийской военной флотилии идут в Черное море. Украина проводит там маневры. В Донбассе обострение. Куратор постсоветского пространства Дмитрий Козак заявляет: «мы… вынуждены будем встать на защиту» («ДНР»-«ЛНР»), а «…начало боевых действий — это начало конца Украины». И это через сутки после слов секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева: «Мы таких планов не вынашиваем, нет». И через трое — после обещания главы Пентагона Лойда Остина поддержать Украину в случае эскалации.

Стоит гражданам включить утюги — из них несутся марши новой холодной войны.

Но разве холодная война — не следствие идейного конфликта советского блока и Запада, СССР и США? И разве Николай Патрушев не заявил, что «у российского и американского народов нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология»?

Да, ранее мир делили линия фронта «бессмертных идей коммунизма» и «отживших буржуазных лжеценностей». Итог известен.

Но архаичный авторитаризм все еще противостоит демократии, то есть развитию. В том числе — в сфере мировоззрений. То есть идей.

Впрочем, вместо «авторитаризма» в РФ придумали управляемую демократию и гибридный режим. Но по популярности они уступают гибридной войне.

То ли дело Иран. Там прямо говорят: основа нашего конфликта с Западом — духовная. Он — это дьявол. На то и исламская республика, основа ее политики — вера, ислам. Но всегда ли подходы к теократам удобны силовикам-бюрократам? Может, потому и напряженность между Россией и Западом пока проходит по разряду политической.

Однако метафизические истоки ей выдумывают настойчиво.

Когда-то в этом упражнялись Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Александр Проханов — соловьи консервативной революции, новой опричнины и занебесной империи. Теперь — борцы с «глобальными интернет-платформами, несущими чуждые ценности». Одним из орудий они видят видеохостинг RuTube как конкурента YouTube, который аудитория в 45 млн человек делает крупнейшей бесцензурной медиаплощадкой. Эксперты уверены: шансов у RuTube нет. Но если уж борьба пошла всерьез, то почему не назвать его патриотично: «Русская труба»? А то выходит гибрид вроде фастфуд-сети «Русское бистро».

Участвуют и политики. Сергей Миронов еще в 2016-м заявлял: «государственная идеология должна быть». Хоть и не был готов ее «каким-то образом сформулировать». Соглашались с ним омбундсвумен Татьяна Москалькова и сенатор Ольга Ковитиди. СМИ вновь сообщают: она внесла в думу законопроект об идеологии. А она заявляет: «Нам нужна цензура, идеология и пропаганда…»; «…национальная объединяющая идея — это актуально. Ведь идея первоначальна и реализуется, как правило, в идеологии…» Так что же, вот она — метафизическая основа политики конфронтации? Впрочем, уже и г-н Миронов ясно формулирует: «Мы хотим будущего для нашей страны социалистического». То есть того, что, как сказал г-н Патрушев, обусловило конфликт СССР и США.

Понятно, производство идеологии — сочная поляна для кормления бюрократии особого назначения и ее медиаобслуги. Ведь если на ней экономить, то ничего не выйдет. Хотя опыт и учит: сколько денег туда ни швыряй, все летит в трубу.

И все же стоны по идеологии — это предвыборные ходы? Или подведение основы под холодную войну? Или и то и другое? Возможно. Ведь в РФ нынче в чести гибриды.

Дмитрий Петров

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