Экс-депутат Госдумы РФ Гудков заявил, что после аннексии Крыма и войны на Донбассе Россия стала в два раза беднее

“Еще до того, как в Думе рассматривался вопрос об аннексии Крыма, я написал статью, за которую меня просто клевали все пропагандисты, все журналисты кремлевские. Я написал: “Друзья, через два-три года вы потеряете примерно, ну, если не половину своих доходов, то как минимум 30%. Россия будет в изоляции, мы потеряем миллиарды долларов инвестиций, и самое главное, что никакие инвестиции в Крым тоже не пойдут. То есть, в конечном итоге это будет плохо для жителей России, мы потеряем Украину, потому что она будет настроена через какое-то время против России. Получили – сколько там? – 3,5 млн – потеряли 40 млн”, – заявил он.

По словам Гудкова, “к сожалению, тогда очень многие этого не поняли”. Он отметил, что после этой статьи получил много критики от своих избирателей, которые говорили ему, что надо было голосовать за аннексию Крыма.

“Но я не мог пойти против своих принципов. Я понимал, к чему это приведет. Собственно, и потеряли мы (по-моему это были оценки [председателя Счетной палаты России Алексея] Кудрина) в первый год $250 млрд, меньше инвестиций стало, отток капитала уже больше $300 млрд, Россия – страна-изгой, находится в изоляции. Я уже не говорю о том, что это спровоцировало дальнейшую войну, по сути, на Донбассе”, – сказал он.

Ведущая спросила, какие “платежки” получает Россия из-за аннексии Крыма и развязанной войны на Донбассе.

“Вы имеете в виду расходы государственные? Это пенсии, это дотации… Но не в этом проблема, это небольшие деньги для России. Россия потеряла больше, потому что последовали экономические санкции, инвесторы перестали приносить деньги в нашу страну, понимая, что рано или поздно они могут тоже попасть под санкции. Очень много умных людей, которые понимали, к чему это привеет, стали деньги выводить. Вот в этом самая главная экономическая проблема”, – сказал политик.

Он добавил, что Россия также лишилась доступа к рынку финансов и теперь не может брать дешевые кредиты, а также к рынку технологий.

“А у нас буквально все: берем сельское хозяйство – удобрения привозят из Европ, мы добываем нефть, а оборудование, запчасти – все западное, все импортное. Можно посмотреть курс рубля: в два с половиной раза рубль стал слабее. Понятно, не только по причине конфликта с Украиной, там еще и цены на нефть упали. Но тем не менее, это все привело к тому, что мы стали по сути в два раза беднее”, – сказал Гудков.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году Гудков не поддержал аннексию Крыма Россией во время голосования в Госдуме.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В связи с агрессией в отношении Украины в 2014 году против России Евросоюз, США и другие страны начали вводить международные санкции. Они периодически продлеваются и расширяются.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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