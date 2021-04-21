 

Москалькова оценила озвученные Путиным в послании меры поддержки населения

21.04.2021, 23:08, Разное
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Татьяна Москалькова считает, что послание Владимира Путина было посвящено правам человека. Мол, невозможно представить экономику, здравоохранение, культуру и другие сферы без людей.

По словам омбудсмена, вопросы социального обеспечения, охраны здоровья, защиты трудовых прав, права на свободное передвижение стали особенно острыми во время пандемии коронавируса. Благодаря эффективным мерам, которые быстро приняли органы власти, удалось начать масштабную систему медпомощи, соцподдержки, а также помочь малому бизнесу, подчеркнула Татьяна Николаевна.

Повторяя слова Владимира Владимировича в послании, Москалькова отметила, что российские ученые первыми разработали вакцину от коронавируса, которая доказывает свою эффективность. “Развитие государства и гражданского общества и вовсе не остановилось”, – написала омбудсмен в своем инстаграм-аккаунте.

Также Татьяна Москалькова впечатлена сплоченностью и единством российского общества. Послушав обращение президента, омбудсмену стало очевидно: Россия ступила на путь устойчивого развития. “Новые социально-экономические меры призваны повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее”, – заключила она.



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