 

Росавиация назвала число вернувшихся во вторник из Турции россиян

21.04.2021, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авиакомпании перевезли 20 апреля из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, 25 рейсов выполнили российские авиакомпании, пять рейсов – турецкие, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Из Танзании в Россию во вторник вернулись 56 человек. В вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Роял Флайт», «ЮТэйр», «Победа» и «Ред Вингс», сказано на сайте Росавиации.

С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тыс.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / В Крыму заявили об отсутствии законного права Украины на полуостров

04.04 / Боевики запустили в сторону ВСУ игрушечный самолет со взрывчаткой – штаб ООС

22.10 / Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие COVID

10.09 / Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии из-за Турции

24.06 / Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины объявили о подозрении в госизмене

16.12 / Sky News – британские власти призывают народ отказаться от одноразовых масок

31.08 / “Слуга народа” назвала кандидатов в мэры, возобновился процесс по делу MH17. Главное за день

18.01 / Звезда сериала “Поймать Кайдаша” Хижняк перенесла операцию

26.06 / Мишустин распорядился о новых выплатах семьям с детьми

02.09 / Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика