Росавиация назвала число вернувшихся во вторник из Турции россиян

Авиакомпании перевезли 20 апреля из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, 25 рейсов выполнили российские авиакомпании, пять рейсов – турецкие, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Из Танзании в Россию во вторник вернулись 56 человек. В вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Роял Флайт», «ЮТэйр», «Победа» и «Ред Вингс», сказано на сайте Росавиации.

С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тыс.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.