 

США получили от РФ список высылаемых дипломатов

21.04.2021, 23:00, Новости дня
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Соединенные Штаты получили от РФ список высылаемых дипломатов, посол США в РФ Джон Салливан пока остается в Москве, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон получил «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов. Прайс добавил, американские власти ожидают в ближайшие дни продолжения дискуссий с Москвой по российским контрмерам на санкции США, передает РИА «Новости».

Также представитель Госдепартамента отметил, что посол США в РФ Джон Салливан пока остается в Москве, он по-прежнему планирует вернуться в Соединенные Штаты. 

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций. Заместитель посла Бартл Горман сообщил, что МИД РФ проинформировано об отъезде Салливана в Соединенные Штаты на этой неделе. 

Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.



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