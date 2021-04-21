США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»
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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.
«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в опубликованном на прошлой неделе интервью журналу «Тайм» утверждал, что, по мнению властей в Киеве, США следует разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Согласно утверждению Ермака, «Украина держит оборону против РФ не только ради себя, но и ради Запада». «Но где США размещают свои ракеты Patriot? – задался вопросом руководитель офиса украинского лидера. – Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь».
Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.
В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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