США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»

Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.

«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в опубликованном на прошлой неделе интервью журналу «Тайм» утверждал, что, по мнению властей в Киеве, США следует разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Согласно утверждению Ермака, «Украина держит оборону против РФ не только ради себя, но и ради Запада». «Но где США размещают свои ракеты Patriot? – задался вопросом руководитель офиса украинского лидера. – Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь».

Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.

В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.