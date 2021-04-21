Зачем хряпнула Семенович? – Личное мнение
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Большая фигуристка и не менее объёмная певица грудью, моя любимица Нюрка Семенович красиво вырядилась и завалилась на премьеру своего нового фильма.
«Хряпну чуть-чуть – и я опять королева», — объявила с ходу Семенович публике.
Фото: Соцсети
Правда, потом добавила, что так называется её новый хит из фильма, в котором она снималась.
Не удивлена, знаете ли.
У нас многие пьют. Особенно, женщины. А что им делать под 40, когда огручик им светит только солёный? Мужики или женаты, или спились, или померли — напившись в браке, жена и похоронила.
Посмотришь, как Волочкова в бане купается. Затем глянешь райдер Бузовой. Жуть — куда ни плюнь, всюду пьют.
Не осуждаю конкретных персон, даже где-то понимаю их, но вот у нас есть закон, запрещающий пропаганду наркотиков. А пропаганду пьянства? Такого закона нет.
Пей сама. Показывай, как бухаешь. Своим примером демонстрируй, что это — норма.
На днях в Новочеркасске разбились подростки. Один из них отмечал день рождения, старший товарищ купил компании 14-леток шесть литров пива.
Меня штырит, написал именинник друзьям уже после полуночи. Взял где-то автомобиль и заехал за остальными.
В результате ДТП погибли трое 14-летних ребят: два мальчика и девочка. Четвёртый подросток пока жив и находится в реанимации.
Это же так смешно — хряпнуть и быть королевой, правда? Чего такого? Подумаешь, накатила — главное, не перебрать, чтобы не спутали с пьяной свиньёй. Можно потом сесть за руль, как Ефремов, и убить человека. Или, как подростки, убиться самим об дерево.
Меня берёт оторопь, когда я вижу в аккаунте публичной девки прямую рекламу алкоголя — на это никто не жалуется. Для всех это норма? А песни, фильмы, в которых распитие алкоголя — это смешно? Посмотрят такое, послушают и в головах формируется мнение, что алкоголь — это норма.
Как считаете, следует ли приравнять алкоголь к наркотикам?
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Источник: Лена Миро
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