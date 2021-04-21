Украинский консул Сосонюк покинул Россию – МИД

“Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге сегодня покинул территорию РФ”, – сказал Николенко.

По данным источника агентства в Госпогранслужбе, дипломат посольства РФ в Украине, которому украинский МИД предписал покинуть территорию страны в ответ на неправомерное задержание Сосонюка, также сегодня покинул территорию страны.

Контекст:16 апреля в Санкт-Петербурге задержали консула Сосонюка якобы при получении “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины.

20 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором назвал высылку советника российского посольства из Киева “очередным недружественным шагом украинской стороны”. В ведомстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины “в качестве симметричной меры и оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”.

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