В Киеве телеведущего Майкла Щура избил водитель самоката

Инцидент произошел около 14.00 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

“Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едет два парня на самокатах. Я остановился, чтобы их пропустить. Потому как ехали они хорошенько так и, как я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул: “Пропускай пешеходов!” Вот с этого все и началось”, – рассказал Винтонив.

Водитель самоката остановился, между ним и журналистом возникла словесная перепалка из-за правил дорожного движения. В это время другой человек на самокате применил к Винтониву газовый баллончик.

Журналист подчеркнул, что ему удалось догнать обидчика, снять с самоката, после чего тот его ударил.

“А дальше он сел и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос”, – добавил журналист.

Винтонив сообщил, что написал заявление в полицию, журналист разыскивает очевидцев инцидента.

Пресс-секретарь Шевченковского управления ГУНП в Киеве Анна Зубрева рассказала УНН, что по заявлению Винтонива будет начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

“Следователи предоставили ему направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести телесных повреждений”, – отметила Зубрева.

https://www.facebook.com/michael.shchur.3/posts/2022301287912343

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