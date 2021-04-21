 

Что будет с рублем после послания Путина Федеральному собранию

21.04.2021, 22:14, Разное
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Позитивное, мирное послание президента России Владимира Путина Федеральному посланию привело к тому, что один доллар, который накануне стоил 76,90, теперь можно приобрести за 76,60. Однако аналитики ФБА “Экономика сегодня” все равно называют состояние российской валюты неопределенным. Необходимо, чтобы рынок привык к внешнеполитической обстановке.

Что касается нефти, то накануне она резко упала в цене. Стоимость одного барреля составляла 65,50. После наблюдалась коррекция. Сейчас нефть торгуется в районе 66,30. Так называемым позитивом сейчас выступает Китай. В этой стране очень загружены заводы по переработке нефти.

К сложившейся ситуации также имеют отношение действия США. Там рассматривают
Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве картеля и обвиняют ее в регулировании цен.

Когда США ввели новые санкции в отношении России, в Министерстве финансов РФ заявили о сокращении программы заимствований в 2021 году. Однако объемы небольшие, поэтому они практически не повлияли на ситуацию на рынке. А вот обострение ситуации на востоке Украины в дальнейшем отразится на рубле.



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