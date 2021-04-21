Содружество офицеров может подать в суд на французское СМИ за выдумки о российских инструкторах

О намерении защищать честь российских инструкторов в суде заявил глава «Содружества офицеров за международную безопасность» Александр Иванов.

На странице главы «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) в «ВКонтакте» Александра Иванова появилась запись с обращением к французскому изданию Liberation.



Он потребовал от французских журналистов прекратить распространение недостоверной информации и удалить статью о российских инструкторах.

«В противном случае я буду вынужден решать наш конфликт судебным путем», — заявил Иванов.

Статья опирается на показания анонимных источников о правонарушениях, которые якобы совершались россиянами в ЦАР. Однако никакой официальной информации об этом в соответствующие органы не поступало.

Исходя из этого можно сделать вывод, что публикация была сфабрикована, отметил Иванов. Более того, французское издание попыталось выдать российских специалистов за бойцов «ЧВК Вагнера», как это делают все западные СМИ в погоне за сенсацией. Он предположил, каким целям может служить очередной вброс в отношении россиян:

«Было ли это сделано в попытке очернить работу инструкторов моей организации или чтобы дискредитировать сотрудничество между РФ и ЦАР – мне неизвестно, и останется на вашей совести», — отметил глава СОМБ.

Россияне находятся в ЦАР в соответствии с соглашением, заключенным между Москвой и Банги. Специалисты занимаются подготовкой правительственной армии и не принимают участия в боевых действиях, напомнил Иванов.