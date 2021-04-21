 

Самый емкий аккумулятор: Huawei Mate 50 Pro получит 7000 мА•ч, Kirin 9000 и Harmony OS 2.0

21.04.2021, 22:08, Разное
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В Сети появились подробности о новом флагмане китайской компании Huawei. Mate 50 Pro получит процессор Kirin 9000 и операционную систему Harmony OS 2.0, но главной его «изюминкой» станет аккумулятор на 7000 мА•ч, самый емкий среди современных смартфонов.
Несмотря на санкции против него, китайский бренд Huawei не отказался от своего бизнеса и продолжает покорять сердца поклонников мобильных устройств. Совсем скоро мир увидит новое поколение флагманской линейки Mate, получившее название 50 Pro. Некоторые подробности о грядущей новинке уже появились в Сети. Если верить техноблогерам, диагональ OLED-дисплея девайса соответствует 6,8 дюйма. При этом его разрешение составляет 1176 на 2400 точек, а регулируемая в целях экономии энергии частота смены изображений достигает 120 Герц.

Переднюю часть корпуса производитель покрыл сверхпрочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Основная камера аппарата состоит из четырех объективов, главный из которых 64-мегапиксельный. Фронтальный фото-видео-датчик получил разрешение в 32 миллиона пикселей. Мощность и быстродействие гаджету обеспечивает выпущенная в прошлом году ТОПовая однокристальная мобильная платформа Kirin 9000. Многозадачность смартфону придаст чип оперативной памяти объемом 12 Гигабайт, а для хранения любого рода файлов предусмотрен 512-гигабайтный флэш-накопитель.

Работает Huawei Mate 50 Pro на фирменной операционной системе Harmony OS 2.0, заменившей на девайсах компании ОС Android. Наиболее же значимой инновацией в устройстве стала его батарея, вместительность которой составляет 7 тысяч мА•ч. Ранее ни один конкурент не выпускал смартфонов с подобными аккумуляторами. Есть в девайсе китайского IT-гиганта и поддержка быстрой зарядки на 65 Ватт. Остальные подробности относительно нового флагмана Huawei будут обнародованы ближе к его официальной презентации. На полках магазинов Mate 50 Pro можно ожидать не ранее октября текущего года. Предположительная стоимость новинки составит около 1 тысячи долларов США.

Источник: www.ixbt.com



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