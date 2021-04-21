Готовившим покушение на Лукашенко предъявили обвинение

Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти, сообщили в КГБ Белоруссии.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса – заговор с целью захваты власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», – приводит ТАСС заявление представителя КГБ Белоруссии в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь – 1».

В КГБ Белоруссии отметили, что Зенкович, задержанный по этому делу, признал вину в полном объеме, он активно дает показания, сообщается в Telegram-канале RT на русском.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики и планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.