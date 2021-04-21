 

Готовившим покушение на Лукашенко предъявили обвинение

21.04.2021, 22:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти, сообщили в КГБ Белоруссии.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса – заговор с целью захваты власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», – приводит ТАСС заявление представителя КГБ Белоруссии в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь – 1».

В КГБ Белоруссии отметили, что Зенкович, задержанный по этому делу, признал вину в полном объеме, он активно дает показания, сообщается в Telegram-канале RT на русском.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики и планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Создателя бренда «Довгань» задержали в США

28.12 / “Бедные собачки”, “Без снега везти троих сверх меры упитанных людей”, “Понты”. Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски

24.11 / Зеленский узаконил допуск следователей и прокуроров в зону проведения ООС

10.08 / Путин дал ряд поручений по итогам совещания о состоянии системы здравоохранения

26.01 / “За него целый день просили”. Избитая на митинге россиянка рассказала, как ее уговаривали простить силовика

22.07 / Больше этнокультурного разнообразия — темнокожие музыканты призывают уйти от «белой» модели музыки прошлого

25.08 / Члена координационного совета белорусской оппозиции Ковалькову перевели в изолятор на Окрестина

20.04 / Тело ребенка нашли под завалами после взрыва газа в Нижегородской области

03.02 / Козак попал под санкции из-за схем с поставками угля из ОРДЛО – СМИ

07.02 / В Польше предложили создать «комнаты плача» для беременных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика