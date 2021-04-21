Мнение: Тест №24. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток
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Место на второй поток нового тестирования можно купить ЗДЕСЬ.
Про тест читайте здесь и немного здесь.
И так как тест сделан на материалах нового (17-го) сезона ФС “Разморозки”, предлагаю поговорить про его героев.
Напомните, друзья, на чем остановились следующие пары.
Мы должны побыстрей научиться описывать ситуации в поле.
Попробуем сейчас на примере героев. Пока своими словами опишите, что за позиции у каждого из пара по отношению к другому, какая СЗ, какие планы, какие конфликты, какой прогноз. А я потом расскажу, как правильно и коротко описывать ситуации в поле, когда мы говорим про отношения. Может быть и сейчас кто-то опишет близко к этому.
1. Печорин и Белла
2. Белла и Абай
3. Клим и Настя
4. Золушка и Онегин
5. Казанова и Нино
6. Рапунцель и Ваня
7. КДЧ и Кирюша
8. КСЖ и Диана
Источник: Эволюция
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