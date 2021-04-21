 

Мнение: Тест №24. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

21.04.2021, 21:56, Разное
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Место на второй поток нового тестирования можно купить ЗДЕСЬ.

Про тест читайте здесь и немного здесь.

И так как тест сделан на материалах нового (17-го) сезона ФС “Разморозки”, предлагаю поговорить про его героев.

Напомните, друзья, на чем остановились следующие пары.

Мы должны побыстрей научиться описывать ситуации в поле.

Попробуем сейчас на примере героев. Пока своими словами опишите, что за позиции у каждого из пара по отношению к другому, какая СЗ, какие планы, какие конфликты, какой прогноз. А я потом расскажу, как правильно и коротко описывать ситуации в поле, когда мы говорим про отношения. Может быть и сейчас кто-то опишет близко к этому.

1. Печорин и Белла

2. Белла и Абай

3. Клим и Настя

4. Золушка и Онегин

5. Казанова и Нино

6. Рапунцель и Ваня

7. КДЧ и Кирюша

8. КСЖ и Диана

Источник: Эволюция



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