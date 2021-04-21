Как Водянова Русь любить приехала – Личное мнение

Наташка Водянова припёрлась в Россию и притащила сюда своих детей от, как минимум, странного английского лорда Джастина Портмана.



Фото: Соцсети

Зачем? Чтобы сняться вместе с ними в документальном фильме о красотах нашей необъятной.

Получилось глупо, неискренне, претенциозно.



Мне было неприятно смотреть трейлер фильма о любви Наташки, сменившей ударение в русской фамилии, чтобы иностранцам было удобнее её произносить, к Родине.

https://t.me/lenamiro/8646

А вас какие чувства вызывает это видео?

«Мне жаль, что Россию они видели только из окон отелей», — говорит Водянова.

Если тебе так жаль, так чего же ты ждала целых 19 лет (именно столько лет — старшему сыну Натальи)?

Почему, нарожав троих от англичанина, ты ускакала прямиком к французу: рожать уже от него?



Фото: Соцсети

Почему не приехала с детьми в родной Нижний, не поселилась в панельке возле рынка, где, по легенде, торговала в детстве селёдкой, не показала детям Россию из окон хрущёвки с видом на переполненные мусорные баки?

Впрочем, я понимаю, почему. Прекрасно понимаю. Я же не лицемерка: всегда говорю правду.

Правда выглядит так: мне — точно так же, как и тебе, Наташ, — удобно любить Родину из окон дорогих отелей, прекрасных домов в закрытых посёлках и хороших авто.

Если бы у меня были дети, мне было бы совершенно не жаль, что они не видели Россию из окон хрущёвок, панелек и маршруток в провинции. И тебе, Наташа, тоже не жаль, но ты лицемеришь.

Зачем ты это делаешь? Ради чего?

Мужа-француза — сына французского миллиардера — сняли с довольствия после женитьбы на тебе? Теперь тебе приходится зарабатывать денежку на псевдопатриотичном лубке в жалкой попытке втюхать людям ложь, которую они категорически отказываются переваривать?



Фото: Соцсети

Зачем замазывать себя в откровенном вранье? Ну, какая, твою мать, Швейцария?

Швейцария — это вот:



Фото: Соцсети

Россия — это… Впрочем, выгляните из окна и просто сравните. Похоже? Вот и я — о том же.



Фото: Соцсети

«Вообще-то, люди здесь такие же, как мы. Нормальная жизнь. Свои истории. И люди здесь не только пьют водку, как все думают», — говорит дочь Водяновой.

Вопрос: а, кто, собственно, все? Кто — все те, кто думают, что люди в России только и делают, что пьют водку? И почему так думает дочка Натальи — приятная, кстати, девочка?

Может, потому, что она судит о русских по своей матери?



Фото: Соцсети

Но больше всего мне, конечно, понравилось то, что дети патриотки Водяновой ни слова не говорят по-русски.

«Я надеюсь, что мои дети смогут почувствовать себя частью этой страны, почувствовать себя русскими», — говорит Наталья.

Какая же она всё-таки до ужаса глупая баба!

Чтобы чувствовать себя русским человеком, нужно, как минимум, говорить и думать на русском языке.

Русскость определяется не местом рождения матери, а средой, в которой ты вырос, языком, на котором ты говоришь, русскими людьми, которые тебя окружают, и про которых тебе и в голову не придёт сказать: «Вообще-то люди здесь такие же, как и мы».

Я русская и люблю Россию не за какие-то там её красоты, которые я, честно скажу, не видела и видеть не хочу. Я лучше в Швейцарию поеду, если приспичить природой полюбоваться. Или в Исландию. Там тоже красиво. Ни в Крым, ни на Камчатку и не зовите: не поеду. Не хочу, потому что потому.

Я люблю Россию, потому что здесь живут люди, которых я очень люблю, и с которыми, что принципиально важно, говорю на одном языке. Это язык Пушкина, Достоевского, Шолохова, Булгакова. Я их читаю не в переводе, и это для меня — счастье. Это язык моих родителей. Моих дедушек и бабушек. Мой.

Чтобы любить Россию, от меня не нужно прятать беспросветность её панелек и вонь её помойных баков, закрывая всё это ряжеными бабами с караваями.

Я буду любить Россию несмотря на это, а не не зная, что оно существует.

А вы любите Россию? Только честно. Почему?

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