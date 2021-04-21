 

Мнение: Когда Навальный потребует фотосессию?

21.04.2021, 21:40, Разное
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Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что 20 апреля Алексея Навального посетили четыре врача, которые сделали заключение, что серьезных рисков для здоровья Навального нет.

Но если рисков нет, почему Навального перевезли из ИК-2 в туберкулезную больницу, и почему к нему не пускают врачей, которым он доверяет?

Право на альтернативных врачей имеет не только Навальный, но и любой заключенный, отбывающий наказание в любой колонии России. Это право закреплено в ст 129 ПВР.

«… Справедливости ради надо отметить: в статье 125 ПВР оговорено, что осужденный имеет право на самостоятельное приглашение врачей-специалистов «при невозможности оказания медицинской помощи в исправительном учреждении». Но еще 28 декабря 2012 года Дмитрий Медведев, возглавлявший в то время российское правительство, подписал постановление № 1466, в котором было разъяснено, что такое «невозможность оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы». И это не только «отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы врача-специалиста соответствующего профиля или квалификации, оборудования или условий для оказания необходимого объема медицинской помощи», но и «ситуация, при которой отсрочка на определенное время в оказании медицинской помощи… может повлечь за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью» (отсюда).

К слову, Алексей Навальный, как и все арестанты, имеет право заказать фото-видео сессию. Это право закреплено в ст. 110 ПВР. То есть Алексей может  написать заявление с требованием предоставить фотографа с оператором, и к нему в камеру больнички, где он сейчас находится, обязаны допустить фотографа и оператора. Того же Женю Фельдмана, например, автора фотографий, иллюстрирующих этот  текст.

Вот мне и интересно, когда Навальный воспользуется правом на фото-видео-сесиию?

Фотографии Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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