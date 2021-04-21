Зеленский обсудил Донбасс и вакцинацию от коронавируса с генсеком ООН

В частности, стороны обсудили инициативу по разработке под эгидой G20 глобального плана вакцинации от коронавирусной инфекции.

“Всеобъемлющая вакцинация – единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективным вакцинам до сих пор неравный. Однако хочу отметить и поблагодарить за ваше лидерство в преодолении вызовов и в координации глобальных действий во время пандемии коронавируса”, – сказал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины в связи с увеличением военного присутствия России на украинской границе и оккупированных территориях. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.

Президент Украины проинформировал Гутерриша о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что инициатива Крымской платформы, которая будет запущена на саммите в августе, вернет в международную повестку дня вопрос деоккупации Крыма и станет механизмом для защиты прав человека на оккупированном полуострове.

Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Гутерриш в разговоре выразил обеспокоенность регулярными нарушениями режима прекращения огня на востоке страны, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

“Он также заверил в поддержке усилий, направленных на полное выполнение Минских договоренностей в рамках нормандского формата”, – добавил представитель генсека.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года на востоке Украины погибли 30 военнослужащих ВСУ, говорил президент Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

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