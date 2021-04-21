 

Главу штаба Навального в Петербурге задержали

21.04.2021, 21:20, Разное
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В Санкт-Петербурге полиция задержала главу местного штаба Навального Дениса Кабакова. Полиция располагает доказательствами, что в момент задержания мужчина управлял движением протестующих по улицам города с помощью средств мобильной связи.

При этом полиции Кабаков предъявил удостоверение корреспондента телеканала “Дождь”. Одет он был в жилет с надписью “Пресса”.

Ранее в МВД просили россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Митинг в поддержку Алексея Навального его организаторы не согласовали. Об ответственности за подобные действия предупредили граждан и в Генпрокуратуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что в случае незаконных действий на улицах правоохранительные органы предпримут необходимые меры. Он добавил, что людям стоит помнить – призывы к провокациям звучат из-за рубежа.

О несогласованных уличных акциях высказалась и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон, выходя на улицы.



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