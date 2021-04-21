 

Цитаты из послания Путина Федеральному Собранию оставят на медиафасадах на двое суток

21.04.2021, 21:20, Разное
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Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию со своим посланием 21 апреля. В тот же день по инициативе Общероссийского народного фронта крупнейшая в стране сеть медиафасадов, принадлежащих холдингу MAER, демонстрировала избранные цитаты российского лидера.

“Уже стало доброй традицией у Общероссийского Народного Фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию”, – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев. Он добавил, что тезисы президента России показывают гражданам с медиафасадов страны уже второй год.

“Наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент”, – заметил Артем Бичаев.

Подобный подход необходим в связи с тем, что с каждым годом традиционное послание Владимира Путина Федеральному Собранию носит все более выраженный социальный характер. По словам генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майера, трансляция цитат президента России будет продолжена в течение 21 и 22 апреля.

Это позволит ознакомиться с тезисами, которые озвучил российский лидер, еще более чем десяти миллионам россиян. “Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни”, – подчеркнул Майер.

Сообщается, что в общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 миллионов раз. Трансляция цитат Владимира Путина из ежегодного послания Федеральному Собранию при помощи медиафасадов велось в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске и других городах.

Опыт 2020 года показал высочайший эффект вовлечения зрителя в послание президента. На фоне медиафасадов журналисты снимали репортажи, простые пользователи Сети активно делились фотографиями.



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