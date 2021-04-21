Медики рассказали о простом способе снижения давления без лекарств

Немецкие медики провели исследование, в ходе которого изучили особенности терапии проявлений повышенного артериального давления у пациентов. В результате эксперимента исследователи обнаружили очень простой способ снижения давления без применения медицинских препаратов.

Упомянутый эксперимент специалисты, представляющие больницу общего профиля Asklepieion (Германия), провели в своем медицинском учреждении. Они выяснили, что у пациентов, имеющих привычку уделять небольшое время послеобеденному сну, в итоге артериальное давление снижалось в среднем на пять миллиметров ртутного столба. Медики напомнили, что применение для терапии гипертонии профильных медицинских препаратов в малых дозах, демонстрирует весьма схожую эффективность – пять-семь миллиметров ртутного столба.

Резюмируя результаты исследования эксперты добавили, что немалую пользу в вопросе снижения кровяного давления могут принести также отказ от употребления спиртных напитков и снижение уровня потребления поваренной соли. Материалы исследования были опубликованы в издании Focus.

Источник: ufacitynews.ru