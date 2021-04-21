“Это – хорошая теория”: Российский иммунолог рассказал об эффективности куркумина в лечении COVID-19

Российский-ученый иммунолог Николай Крючков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором оценил эффективность куркумина в случае его применения в терапии COVID-19. По мнению эксперта, в борьбе с коронавирусом вещество обладает неоднозначными свойствами.

Отправной точкой комментария медика, руководящего отечественной контрактно-исследовательской компанией, стали результаты недавно проведенной бразильскими учеными научной работы, демонстрирующей эффективность куркумина в вопросе терапии ковида. Материалы данного исследования были опубликованы в зарубежных СМИ и в свете пандемии вызвали немалый резонанс. В свою очередь, Николай Крючков признал, что упомянутое вещество действительно демонстрирует хорошую работу против коронавируса, особенно в процессе воздействия на главную протеазу патогена, обеспечивающую репликацию вируса внутри клеток. Также ингредиент имеет свойство к связыванию S-белка в определенном участке, блокируя проникновение и разрушительное действие коронавируса. Однако специалист подчеркнул главную особенность исследования бразильских коллег – эксперименты были реализованы in vitro, то есть на искусственно созданных культурах человеческих клеток, но не с привлечением живых пациентов. Таким образом, по его мнению, фактическую эффективность куркумина еще предстоит доказать. “Если удастся применять наноформы куркумина, чтобы снизить риск худшего сценария ковида хотя бы на 20%, это уже было бы большое достижение. Однако подчеркну, что это – хорошая теория, но клинических доказательств, что препараты с куркумином будут работать именно так, нет”, – отметил он.

Отдельно остановился Николай Крючков на таком тонком вопросе, как прием препаратов с куркумином уже на данном этапе пандемии. Он, в частности, напомнил, что какую-либо пользу вещество может принести лишь в составе наноформы – комплексного препарата, в котором исходный компонент является лишь составляющим. При этом в настоящее время подобные лекарства являются весьма дорогими. С другой стороны, эксперт повторился, что эффективность куркумина пока не была подтверждена клинически. “Поймите, что обычный куркумин в БАДах вам никак при ковиде не поможет, даже если вы его много выпьете. Он не дойдет до цели. Так что, кидаться на все продукты, которые содержат куркумин, именно с этой целью не стоит”, – заключил ученый.

Источник: www.kp.ru